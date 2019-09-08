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Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nı 12 madalya ile tamamladı

İsveç’te düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nı Türkiye 12 madalya ile tamamladı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:17
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nı 12 madalya ile tamamladı

İsveç’te düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nı Türkiye 12 madalya ile tamamladı. Şampiyonanın son gününde Ay-yıldızlılar 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Emre Kutalmış Ateşli ve Huri Korkut, Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nı son gün erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda yapılan müsabakalarla sona erdi. Türkiye adına 8 taekwondocu tatamiye çıkarken, Ay-yıldızlı taekwondocular 2 altın ve 2 bronz madalya elde etti.


Erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, finalde İspanya’dan Antonio Artal’ı 24-18 mağlup ederek altın madalya kazandı. Dünya ve Avrupa gençler şampiyonu ünvanlı Emre Kutalmış Ateşli, 2018 yılından sonra ümitlerde bu başarısını tekrarlayarak üst üste 2. kez altın madalyayı boynuna geçirdi.


Kadınlar 73 kiloda Huri Korkut, finalde Rusya’dan Madina Gadziheva ile karşılaştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Huri Korkut, Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu, 2018 yılında olduğu gibi bronz madalyanın sahibi olurken, +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz bir diğer bronz madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.



Toplamda 12 madalya


Şampiyonanın ilk 3 gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, son gün elde ettiği madalyalarla Avrupa şampiyonasını 3’ü altın, 4’ü gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu sonuçlara erkek takım, kadın takım ve genel sıralamada Avrupa 2.’si oldu.


Türkiye şampiyonada erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, kadınlar 73 kiloda Huri Korkut ile altın, 46 kiloda Fatma Keleş, 49 kiloda Havva Nur Çoban, 62 kiloda İkra Kayır, erkekler 58 kiloda Mahmut Küskü ile gümüş, 68kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ve kadınlar 57 kiloda Gülsüm Gültekin ile bronz madalya kazandı.



Başkan Şahin’den kutlama


Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonaya 2’si altın 4 madalya ile kapanış yapan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “Şampiyonanın son gününde ülkemize 2 Avrupa şampiyonluğu daha hediye ediyoruz. Bu yaş grubunda altın madalyalara ambargo koyan Emre Kutalmış Ateşli’yi performansını devam ettirdiği için kutluyorum. Ülkemize altın madalya sevinci yaşatan Huri Korkut ve bronz madalya elde eden sporcularımızı da tebrik ediyorum. Genel sıralamada kürsü geleneğimizi bozmadık. Türk taekwondosu her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:17
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