Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporuna göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere’nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Otomotiv pazarı bu yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 30,4 büyüyen Türkiye, Avrupa’da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke oldu. Türkiye, bu dönemde en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 6. ülke konumuna yükselerek 25 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da otomotiv satışları yüzde 33,9, Fransa’da yüzde 37,3, İngiltere’de yüzde 48, İtalya’da yüzde 45,1 ve Belçika’da yüzde 29,6 düştü.