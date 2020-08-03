  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

Otomotiv pazarı bu yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 30,4 büyüyen Türkiye, Avrupa’da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke oldu ve 6'ncı sıraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:57:00 -
Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporuna göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere’nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Otomotiv pazarı bu yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 30,4 büyüyen Türkiye, Avrupa’da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke oldu. Türkiye, bu dönemde en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 6. ülke konumuna yükselerek 25 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da otomotiv satışları yüzde 33,9, Fransa’da yüzde 37,3, İngiltere’de yüzde 48, İtalya’da yüzde 45,1 ve Belçika’da yüzde 29,6 düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı