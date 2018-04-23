"Türkiye Avrupa için çok önemli"

Christoph Leitl, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkiler ve Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye yaklaşımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin geçen yılki büyüme performansını öven Leitl, “Ülkenizin ticaret ve yatırım anlamında çok ciddi bir potansiyeli var. Ayrıca Avrupa için çok büyük öneme sahip. Bunu takdir ediyoruz ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği revizyonunu da destekliyoruz” diye konuştu.