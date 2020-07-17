Türkiye Atletizm Federasyonu, olimpik deneme yarışmasıyla pist sezonunu Ankara'da açıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu, yaz sezonundaki ilk pist yarışmasının Ankara Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkentteki sezonun ilk açık saha olimpik deneme yarışması, 18-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Büyükler, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinde yapılacak yarışmalara yaklaşık 300 atlet kayıt yaptırdı. Bir süredir hazırlıklarını milli takım kamplarında sürdüren milli atletler de yılın ilk performanslarını Ankara'da ortaya koyacak.

Yarışmaya kaydolan isimler arasında olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz, eski Avrupa 20 Yaş Altı üçüncüsü ve Türkiye rekortmeni Batuhan Altıntaş, 100 metre eski Türkiye rekortmeni İzzet Safer gibi önemli isimler bulunuyor.

Yarışmalar, pandemi nedeniyle alınan özel önlemler ve saha içinde teması minimuma indiren yeni kurallarla yapılacak. Sprint yarışmalarından sonra da atletlerin sahadan çıkışları kontrollü ve temassız bir şekilde yapılacak.

Müsabakalar esnasında saha içinde ve tribünde maskesiz kimse olmayacak. Yarışmalar, federasyonun Youtube hesabından başlangıç saatinden itibaren canlı yayımlanacak.