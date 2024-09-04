Türkiye ateş altında! İşte ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış güçler

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Türkiye'nin iç ve dış güçler tarafından sürekli karıştırılmak istendiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ordudaki bazı hareketlerin disiplin sorunlarına yol açtığını belirten Saydam, bu tür disiplinsizliklerin cezalandırma yerine, sorumlulukların hatırlatılması yoluyla çözülebileceğini ifade etti. Ayrıca, askeri okulların yeniden açılmasının olası bir çözüm olabileceğini öne süren Saydam, şunları kaydetti:

"Bazıları dışarıdan... Bazıları da içeriden... Kurcalayıp duruyorlar. Durum hep aynı; Selçuklu’dan bu yana aynı... Selçuklu da Bizans’la boğuşmaktan çok, Bizans’ın yerleştirdiği fitne odaklarıyla uğraşırdı... Amaç; dışarıda Türkiye’nin tezlerinin çürütülmesi, içeride ise kaos çıkarılması...

Son işaret fişeği, FETÖ’nün 15 Temmuz’a ilişkin kullandığı ifade edilen “Kapadokya” mesajının 30 Ağustos’ta CIA tarafından X’te paylaştıkları bir fotoğrafla yeniden gündeme gelmesiyle yakılmış olabilir mi?..

Üst üste yaşadığımız şu üç olayın birbirleriyle hiç mi bağlantısı yok acaba?..

Kara Harp Okulu’nda düzenlenen diploma töreninde TSK tarihinde bir ilk yaşandı; Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenlerdi... Gurur tablomuz pekişirken başka bir şey daha oldu.

Tören sona erdikten ve Sayın Cumhurbaşkanı alanı terk ettikten sonra, bir gelenek olarak genç teğmenler tören alanının ortasında buluşuyorlar; TSK mensuplarının bildiği gibi kendi aralarında özel bir kutlama yapıyorlar, kılıçlarını tokuşturuyorlar... Ancak bu kez fazlası yaşanıyor...

Resmî törende ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü yaklaşık bir saat sonra yeniden toplanıyorlar ve bu kez 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında kaldırılan Subaylık Yemini’ni “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atarak okuyorlar... Mezunların bu hareketi ‘mesaj’ olarak yorumlanıyor ve büyük tepki topluyor... İş, bu 300-400 teğmeni ordudan ‘ihraç etme’ önerisine kadar varıyor...

Ortada bir disiplinsizlik var mı? Var! Peki bunu gidermenin yolu, disiplinsiz hareket edenleri uzaklaştırmak mıdır; yoksa disiplini sağlamakla yükümlü olanlara bu sorumluluklarını hatırlatmak mı?..

Kalıcı çözümü; süreci yönetmekte mi aramalı; yoksa sadece insanları cezalandırmakta mı?.. Örneğin; askeri lise, hatta orta okulları tekrar açmayı mı düşünmeliyiz... (...)"

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