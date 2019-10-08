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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maçın gerçekleşeceği gün heyecanla bekleniyor. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman oynanacak sorusu vatandaşların gündeminde. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız, Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Son derece önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye Arnavutluk maçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

08 Ekim 2019 Salı 09:56
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maçın gerçekleşeceği gün heyecanla bekleniyor. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman oynanacak sorusu vatandaşların gündeminde. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız, Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Son derece önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye Arnavutluk maçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milli maçın aday kadrosu

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Bulunduğumuz yer avantajlı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçlar için Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Millilerde hedef iç sahada Arnavutluk’u yenerek deplasmanda Fransa ile final maçına çıkmak. Bu iki önemli karşılaşma öncesi,A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Efecan Karaca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, grupta avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade ederek, "2020 Avrupa Şampiyonası’nda olabilmek için altı müsabakayı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçları var. Kasım ayında da İzlanda ve Andorra maçları var. Şu anda bulunduğumuz yer, avantajlı. Gideceğimiz yoldaki en büyük engel olarak gördüğümüz Arnavutluk maçını oynayacağız. Bu maçı kazandığımızda her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:56
  1. Trabzon
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  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Türkiye Arnavutluk
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