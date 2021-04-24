Türkiye ansızın vurdu! Operasyonun adını duyuran Erdoğan'dan flaş açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı. Erdoğan, "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlatılmıştır. Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" merkezine bağlantı yaptı.

"Kahraman ordumuzla iftihar ediyoruz"

Bağlantı sırasında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz.

'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değelerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir.

"vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız"

"Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız.

Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir. Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlatılmıştır. Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekât, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur"

"Bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir. Sözlerime son verirken bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum.Allah yar ve yardımcınız olsun"