Türkiye, Almanya’ya yenildi
Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda6 Türkiye, üçüncü maçında Almanya’ya 46-24 mağlup oldu.25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:58
Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda6 Türkiye, üçüncü maçında Almanya’ya 46-24 mağlup oldu.
Tayland’ın Suphanburi şehrinde düzenlenen şampiyonada Milli Takım,, B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Almanya ile karşılaştı. İlk devreyi 17-16 geride tamamlayan milliler, mücadeleyi de 46-24 kaybetti.
Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından grubu son sırada tamamladı.
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