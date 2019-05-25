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Türkiye, Almanya’ya yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda6 Türkiye, üçüncü maçında Almanya’ya 46-24 mağlup oldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:58
Türkiye, Almanya’ya yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda6 Türkiye, üçüncü maçında Almanya’ya 46-24 mağlup oldu.


Tayland’ın Suphanburi şehrinde düzenlenen şampiyonada Milli Takım,, B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Almanya ile karşılaştı. İlk devreyi 17-16 geride tamamlayan milliler, mücadeleyi de 46-24 kaybetti.


Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından grubu son sırada tamamladı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:58
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