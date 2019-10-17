0553 313 94 23

Türkiye aleyhine kara propaganda! YPG'nin kimyasal silah yalanına o Müslüman ülke de katıldı

Barış Pınarı Harekatı’nda kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iftiraları İran'ın Fars Haber Ajansı, alçak bir şekilde manşetlerine taşıdı. Haberde,Resulayn’da yerleşim bölgesine kimyasal silah atıldığı, çok sayıda kişinin yanık nedeniyle Haseke kentindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 18:13
Türkiye aleyhine kara propaganda! YPG'nin kimyasal silah yalanına o Müslüman ülke de katıldı

İran'ın Fars Haber Ajansı, Resulayn’da yerleşim bölgesine kimyasal silah atıldığı, çok sayıda kişinin yanık nedeniyle Haseke kentindeki hastaneye kaldırıldığını yazdı. Haberde kullanılan bombanın fosfor bombası olduğu da iddia edildi. Hiçbir somut delile ve gerçek kaynağa dayandırılmadan ‘yerel kaynaklar’ ibaresiyle yapılan haberde, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada Türkiye aleyhine yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran’ın Fars Haber Ajansı’nın haberleştirerek yayınladığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada da çeşitli fotoğraf ve görüntüler de paylaşılarak, Türkiye’nin fosfor bombası kullandığı iddia edilmişti.

Hulusi Akar'ın açıklaması

Kimyasal silah iddiasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor.

TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 18:13
  1. İran
  2. İran'ın Fars Haber Ajansı

YORUM YAZ

  • NurNur4 dk önce
    Yalan yazanın Allah belâsını versin
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu6 dk önce
    Bazen düşünüyorumda bu Iran İsraille ortakmı çalışıyor acaba.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gizli şeker nedir? Gizli şeker belirtileri nelerdir?
  1. Gizli şeker nedir? Gizli şeker..
  2. Türkiye aleyhine kara propaganda!..
  3. İncirlik Üssü'nde savaş uçağı..
  4. EYT 2020 bütçesine girdi mi? Son..
  5. Adana'da komşu aileler arasında..
  6. Büyük şeytan ABD, Halkbank davasında..
  7. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur..
  8. İşsizlik maaşı ne zaman durdurulur?
  9. Görüşmeler sürerken küstah adım! Beyaz..
  10. Macaristan Başbakanı Viktor Orban:..
  11. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü..
  12. Erdoğan - Mike Pence görüşmesi sona erdi
  13. Pudranın yararları nelerdir?
  14. Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ diyen..
  15. Kuşburnu yağı nasıl yapılır?
  16. Muş'ta tefecilik operasyonu! 1 gözaltı
  17. Af yasası şartlı ceza indirimi infaz..
  18. Hainler Nusaybin'e saldırdı! 1 asker..
  19. Duvardaki rutubet nasıl önlenir?
  20. Ülkesi kevgire dönen Esed'den..
  21. Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım..
  22. PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?
  23. HDP'li Hakkari Belediye Başkanı terör..
  24. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un..
  25. Pakistan'dan Hindistan'ın 'suyu..
  26. Saç derisi gözenekleri nasıl açılır?..
  27. Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
  28. Alıç neye yarar, alıç neye faydalıdır?
  29. Engelliler nasıl erken emekli olur?..
  30. Fatih Portakal'dan Trump yorumu: Böyle..
Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!