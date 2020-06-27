Türkiye akıllarını almaya devam ediyor! “Türklerin bunu gündeme getirmesi endişe verici”

Türkiye, Suriye ve Irak’a kümelenen teröristleri sınırından temizlemek için büyük bir mücadele yürütüyor. 83 milyonun yüreğini yakan şehit haberlerinin de geldiği bölgede kararlılıkla operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristlerin ve terör sevicilerin korkulu rüyası oldu.

15 Haziran’da başlatılan Pençe-Kartal Harekatı hakkında konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Türkiye’nin harekatlarını ‘saldırı’ olarak niteleyerek ‘ciddi bir jeopolitik gelişme olduğunu’ savundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Zebari, “Saldırıların devam etmesi endişe vericidir. Musul Vilayetine sahip çıkılması görüşünün de Türk liderlerince gündeme getirilmesi daha da endişe vericidir” ifadelerini kullandı.

Musul, Kerkük gibi vilayetlere Türkiye tarafından sahip çıkılması fikri, Ankara’nın gündeminden uzun süredir düşmüyor. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylediği, “81 Düzce, 82 Kerkük, 83 Musul...” şeklindeki çıkışı halen hafızalardaki tazeliğini koruyor.