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Türkiye Aile Meclisi'nden yetkililere çağrı: Eşcinsellik yaşayan da onları savunan da cezalandırılmalı

Eşcinsellik yaşayanlarla sapkınlığı savunanların cezalandırılması çağrısını yapan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, "Eşcinsel sapkınlıkların önünü açan İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerine dikkat çekmek amacı ile Türkiye genelinde büyük yürüyüş düzenleyeceğiz" dedi

20 Eylül 2019 Cuma 11:24
Türkiye Aile Meclisi'nden yetkililere çağrı: Eşcinsellik yaşayan da onları savunan da cezalandırılmalı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Bünyesinde onlarca STK bulunan Türkiye Aile Meclisi 24 Kasım 2019 günü saat 14:53'te 'toplumsal cinsiyet eşitliği' projelerinin tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, "'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' tüm insanlığa karşı bir savaştır" dedi. "Cinsel sapıklıkları insan hakkı olarak savunan CEDAW, AİHS ve İstanbul Sözleşmesi, milli güvenliğimizi tehdit etmektedir." ifadelerini kullanan Başkan Çevik, şunları söyledi:

'Kritik kurumlarımız kızıl feministlerin etkisinden kurtulmalı'

"Toplum ahlak yapımızı bozmak isteyen düşmanlarımız küresel şer güçlerle birlikte ortak çalışma yürütüyor. Aile Bakanlığı, yargı çevreleri, barolar, tabib odaları ve Cumhurbaşkanlığı; eşcinselliği savunan kızıl ve yeşil feminist terör örgütlerinin etkisinden mutlaka kurtulmalı."

'Eşcinsellik cezalandırılmalı'

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul Sözleşmesi nas değil feshedilebir.' demişti ama Lut Kavmi'nin helak sebebi eşcinselliği savunanların baskın çıkması sonucu aileyi ifsad eden kanun ve sözleşmelerde fesih ve ıslah yapılmadı.

Biz 2020 yılını 'aile yılı' olarak ilan ediyoruz. BM ve TBMM'de daimi Aile Hakları Komisyonu kurulmalı. Anayasamızın 41. Maddesi işletilerek eşcinseliği savunanlar cezalandırılmalı, kurumları kapatılmalı hatta mal varlıklarına el koyulmalıdır. 15 Temmuz'da yapılamayan işgal aileyi yok etmek isteyen küresel şer güçler tarafından toplum ahlak yapımız üzerinde yeniden planlanmaktadır. Konuya dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde büyük yürüyüşümüz 24 Kasım günü saat 14:53'te olacak."

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:24
  1. Türkiye
  2. İstanbul Sözleşmesi
  3. Türkiye Aile Meclisi
  4. Eşcinsellik
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ6 dk önce
    Lut kavimin sadece az bi kısmı bu sapıklığı yapıyordu fakat hepsi birden cezalandırıldı.Türkiye aile meclisini böyle bi karar aldığı için kutluyorum. Bu azgın sapıklara hiçbir zaman meydan bırakılmamalı ve çok sert tepki gösterilmeli.
  • Mehmet karaMehmet kara30 dk önce
    Bu sapıklığı savunanları Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın Amin

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