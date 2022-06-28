Türkiye Aile Destek Programı ne kadar? Aile Destek Programı kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor. Peki Aile Desteği Programı kimleri kapsıyor, yardım miktarı ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini söyledi.

Aile Destek Programı ödemeleri kaç ay verilecek?

Bakan Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.

Derya Yanık, paylaşımında, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı" ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı yardımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti: "Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. 27 Haziran'dan itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."