Türkiye Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Türkiye Aile Destek Programı’na ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.

Türkiye Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlıyor?

Türkiye Aile Destek Programı başvuruları 27 Haziran 2022 Pazartesi günü itibariyle başladı. Peki Aile Desteği Programı kimleri kapsıyor, yardım miktarı ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan kimler yararlanacak?

Katıldığı bir televizyon programında Aile destek programına ilişkin bilgiler veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var." dedi.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Bakan Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin de "Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular nereden yapılacak? Türkiye Aile Destek Programı başvurularının e-devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti.