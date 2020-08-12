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Aktüel

Türkiye, Afrin'in tarihine sahip çıkıyor

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilçede yer alan 1700 yıllık Nebi Huri Türbesi'ni aslına uygun restore ediyor - Restorasyon çalışmalarında görevli Suriyeli Ahmed Buşi: - "Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu tarihi yapının dokusuna uygun olarak çalışmalar yapılıyor" - Afrinli Şiyar Muhammed: - "Türkiye bu tarihi yapıya sahip çıkarak tekrar ayağa kaldırıyor, tarihimize kültürümüze sahip çıkıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:14:42 -
Türkiye, Afrin'in tarihine sahip çıkıyor

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK’nın zarar verdiği, 1700 yıllık Nebi Huri Türbesi'nde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK’dan arındıran Türkiye, ilçede terör örgütünün tahrip ettiği kültürel varlıklara sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilçede yer alan Nebi Huri Türbesi'ni aslına uygun restore ediyor.

Sene sonunda bitmesi planlanan restorasyon çalışmaları uzman ekiplerce titizlikle yürütülüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine göre, Türkiye sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan Nebi Huri Türbesi'nin tarihi milattan sonra 3. yüzyıla uzanıyor.

- "Türkiye, tarihimize kültürümüze sahip çıkıyor"

Türbedeki restorasyon çalışmalarında görevli Suriyeli Ahmed Buşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 6 aydır restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu tarihi yapının dokusuna uygun olarak çalışmalar yapılıyor, inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapının tadilatı tamamlanmış olacak." dedi.

Afrinli Şiyar Muhammed de terör örgütü ve Esed rejiminin türbeye zarar verdiğini belirterek, "Türkiye bu tarihi yapıya sahip çıkarak tekrar ayağa kaldırıyor, tarihimize kültürümüze sahip çıkıyor. Teşekkürlerimizi iletiyoruz." şeklinde konuştu.

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