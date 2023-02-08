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Ekonomi Türkiye-Afrika Sektörler Arası Fuar organizasyonu deprem nedeniyle ertelendi
Ekonomi

Türkiye-Afrika Sektörler Arası Fuar organizasyonu deprem nedeniyle ertelendi

HBS Uluslararası Organizasyon, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sebebiyle, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği Türkiye-Afrika Sektörler Arası B2B & Fuar Organizasyonu'nu 29-30 Nisan 2023 tarihine erteleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 15:37:00 -
Türkiye-Afrika Sektörler Arası Fuar organizasyonu deprem nedeniyle ertelendi

Senegal'de bulunan HBS Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Bu şartlar altında bu motivasyonla organizasyonu gerçekleştiremezdik. Yaklaşık bir aydır Afrika kıtasındayım. Yedi ülkede ilgili kişilerle temaslarda bulundum. Hepsi de Türkiye ile iş yapmak için çok hevesli. Ancak son olay onları da derinden sarstı. Organizasyonla ilgili erteleme kararını alırken onlarla da istişare ettik. Çok üzgün olduklarını ve böylesi olağanüstü bir durumdan ötürü ertelemeyi anlayışla karşıladıklarını ifade ettiler. Yardım etmek istiyorlar ve ülkemize sürekli dua ediyorlar.'

29-30 Nisan 2023 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3. Kıtalararası İşbirliği Zirvesi Türkiye-Afrika Sektörler Arası B2B & Fuar Organizasyonu'nun detayları hakkında önümüzdeki günlerde tekrar açıklama yapılacak.

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