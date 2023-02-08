Türkiye-Afrika Sektörler Arası Fuar organizasyonu deprem nedeniyle ertelendi

Senegal'de bulunan HBS Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Bu şartlar altında bu motivasyonla organizasyonu gerçekleştiremezdik. Yaklaşık bir aydır Afrika kıtasındayım. Yedi ülkede ilgili kişilerle temaslarda bulundum. Hepsi de Türkiye ile iş yapmak için çok hevesli. Ancak son olay onları da derinden sarstı. Organizasyonla ilgili erteleme kararını alırken onlarla da istişare ettik. Çok üzgün olduklarını ve böylesi olağanüstü bir durumdan ötürü ertelemeyi anlayışla karşıladıklarını ifade ettiler. Yardım etmek istiyorlar ve ülkemize sürekli dua ediyorlar.'

29-30 Nisan 2023 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3. Kıtalararası İşbirliği Zirvesi Türkiye-Afrika Sektörler Arası B2B & Fuar Organizasyonu'nun detayları hakkında önümüzdeki günlerde tekrar açıklama yapılacak.