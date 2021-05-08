  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Selçuk Bayraktar'dan Kadir gecesi mesajı
Esed rejiminden kanlı saldırı!
TOGG’un mobilite dünyası Avrupa’ya uzandı
Sergen Yalçın'dan hakeme tepki
Gündem Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Gündem

Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:41:00 - 2021-05-09 00:13:34
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir okulun önünde gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınadığını ve Afgan halkı ile hükümetine taziye mesajının iletildiğini bildirdi.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’in Daşt-i Barçi bölgesinde bugün (8 Mayıs) iftar zamanı bomba yüklü bir araçla bir okulun önünde gerçekleştirilen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin hayatını kaybettiği ve 50’nin üzerinde kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek Kadir Gecesi’nde bu insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarafını seçti! Rusya'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Dünya

Tarafını seçti! Rusya'dan Mescid-i Aksa açıklaması

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir son dakika a..
Arap ülkelerine 'İsrail' çağrısı
Dünya

Arap ülkelerine 'İsrail' çağrısı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Arap ülkelerini, normalleşme süreci ile kendisine daha fazla suç işlemeye paravan oluşturan İsrai..
Siyaset

"İstifa edeceğiz" dediler! Deniz Baykal'dan Muharrem İnce talimatı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu şikayet eden CHP'liler, Deniz Baykal'a giderek Muharrem İnce'nin partisine geçeceklerini söyledi. Partili..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay