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Gündem Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı
Gündem

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 23 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:53:00 -
Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 23 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantı kapsamında Afganistan Barış Süreci bağlamındaki gelişmelerin yanı sıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki iş birliği alanlarının ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantı marjında ayrıca Afgan ve Pakistanlı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı aktarıldı.

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