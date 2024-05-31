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Teknoloji Türkiye adını tarihe yazdırdı! Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk
Teknoloji

Türkiye adını tarihe yazdırdı! Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk

Yeniakit Publisher
2024-05-31 20:01:00 - 2024-05-31 20:01:41

Türkiye, Bayraktar ile altın çağını yaşadığı havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Milli SİHA Bayraktar TB2, test uçuşlarında "otonom fıçı tonosu" manevrasıyla dünya havacılık tarihinde de bir ilki gerçekleştirdi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla tamamlayarak dünya havacılık tarihinde de bir ilki daha gerçekleştirdi.

Dünyada ilk ve tek

Manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği bu manevra ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi.

Bayraktar TB2’nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

3’te 3 yaptı

Bayraktar TB2 SİHA test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı.

Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı. Fıçı tono manevrası sırasında uçak veya hava aracı gökyüzünde yatay burgu (tirbuşon) hareketi yaparken spiral bir rota izliyor.
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