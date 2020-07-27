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Dünya

Türkiye açıklaması olay oldu: Kalbimize bir ok gibi saplandı

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararının ardından açıklamalarda bulunan Yunan gazeteci Stelyo Berberakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'da şok etkisi yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:57:00 -
Türkiye açıklaması olay oldu: Kalbimize bir ok gibi saplandı

Yunan gazeteci Stelyo Berberakis Ayasofya'nın ibadete açılmasını Yunanlıların kalbine saklanan bir ok olarak niteledi.

Berberakis kaleme aldığı analizde Yunanistan'da şok etkisi yapan Ayasofya kararının neden olduğu travmayı anlattı.

Derin bir travma

Berberakis BBC Türkçe için kaleme aldığı yazıda Ayasofya ile ilgili alınan kararın Yunanistan'da bazı çevrelerde derin bir travmaya neden olduğunu yazdı.

Mutlaka görülmesi gereken mabet

Yunanlılara göre bir zamanlar Hıristiyan Ortodoks dünyasının en büyük kilisesi olan Ayasofya mutlaka görülmesi gereken bir mabet olarak kabul ediliyordu.

Yunan turistlerin uğradığı ilk yer

Berberakis'in yazısından öne çıkan satır başları şöyle:

İstanbul'u ziyaret eden milyonlarca Yunan turistin ilk uğradığı tarihi yer Ayasofya oldu.

Ayasofya, Yunan halkı için "mutlaka görülmesi gereken bir mabet" olarak seyahat listelerinin başında geliyordu.

Ayasofya'yı ziyaret edenler, buranın "bir zamanların en büyük; en şanlı ve en görkemli Ortodoks kilisesi" olmasından gurur duymakta; ve "müze olarak ziyarete açık olmasına" da şükretmekteydi.

Bu nedenle İstanbul'dan fırlatılan ve Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyuran okun, tüm Yunanların yüreğine saplandığı söylenebilir.

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