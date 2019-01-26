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Türkiye Açık Kaynak Platformu için ilk toplantı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Özel sektör paydaşlarımızla kuracağımız Türkiye Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi, yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz"- "Açık kaynak yazılımlarının ülke genelinde yaygınlaşması, yerli ve milli projelerimizde dışa bağımlılığı ve güvenlik risklerini azaltacak"- "Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yönetim ve işleyiş modelini, önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla fikir teatisi içinde netleştirecek ve mart ayında da resmi tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz"

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:29
Türkiye Açık Kaynak Platformu için ilk toplantı yapıldı

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayısı ve niteliğini yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi, yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'de yazılım ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Açık Kaynak Platformu için ilk toplantının yapıldığını söyledi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şirketlerin üst yöneticileriyle Dolmabahçe'de bir araya gelen Varank, söz konusu toplantıda platformun yol haritasını anlattı. Bakan Varank, "Özel sektör paydaşlarımızla kuracağımız Türkiye Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi, yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, yazılım ekosisteminin geliştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ana unsur, insan kaynağı. Yazılımcı sayımızı artırmayı ve yazılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Açık kaynak yazılımların dünyada yıldan yıla yaygınlaşması, bu alanı bir fırsat olarak öne çıkarıyor. Binlerce insanın ortaklaşa geliştirme yapabildiği bu yazılımlar, hızlı değişimlere adaptasyonu yüksek ve güvenli çözümler sunuyor. Dünyada pek çok şirket de kapalı şekilde geliştirdiği yazılımların lisanslarını satmak yerine, açık kaynak yazılımlara katkı vererek, müşterilerine bu yazılımlara ilişkin hizmetler ve danışmanlıklar sunuyor."

Varank, işin teknik boyutu açısından, açık kaynak kod standartlarının geliştirilmesinin de bu platformun sorumluluğu altında olacağına dikkati çekerek, zaman içinde standartların belirlenmesiyle, geliştirilen işlerde farkındalığı artırmak ve yaygınlaşmayı sağlamak üzere açık veri kütüphaneleri kuracaklarını belirtti.

Standartların oluşmasının, kamunun yazılım stratejisi ve ilgili regülasyonların hayata geçmesi açısından yönlendirici olacağına işaret eden Varank, kamunun bu alandaki dönüşümü ve gerekli esnekliği sağlaması için somut adımlar atacaklarını ifade etti.

- "İşin temelinde ve başarısında insan kaynağı var"

Varank, dünyada açık veri ile ilgili oluşan trendleri yakından izlediklerini anlatarak, "Veri paylaşımının yazılım geliştirme süreçlerinde büyük avantajlar sağladığını da dikkate alarak, açık veri konusunda kaydedeceğimiz gelişmeleri de paydaşlarımızla değerlendireceğiz. Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde, hem geliştiricilerin bireysel performansı hem de ekosistemin bütünü oldukça önemli. Bu kapsamda mevcut kabiliyetlerimizin keşfi, yetiştirilmesi ve onlara uygun ekosistemlerin oluşturulması ilk önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Gençleri heyecanlandırmak, bu alana yoğunlaşmaları için motive etmek istediklerini belirten Varank, işin temelinde ve başarısında insan kaynağı olduğunu vurguladı. Varank, platformun yaşayan bir ekosistem haline gelmesinin sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yani süreci sadece devlet destekleriyle ayakta kalır bir yapı olarak tasarlamayacağız. Özel sektör paydaşlarımızın küresel tecrübelerinden de en iyi şekilde faydalanıp, geliştirilen yazılımların ticarileşmesine azami önem vereceğiz. Açık kaynak yazılımları kullanacak kurum ve şirketlere rehberlik yapan mekanizmalar oluşturacağız. Açık kaynak yazılımların ülke genelinde yaygınlaşması, yerli ve milli projelerimizde dışa bağımlılığı ve güvenlik risklerini de azaltacak. Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yönetim ve işleyiş modelini önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla fikir teatisi içinde netleştirecek ve mart ayında da resmi tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şirketlerin üst düzey yöneticileri, aralarında Türkiye Teknoloji Vakfı'nın da bulunduğu STK temsilcileri ile TÜBİTAK'ın ilgili enstitülerinden yetkililer katıldı.

Toplantıya bakanlık ve TÜBİTAK bürokratlarının yanı sıra Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Amazon Türkiye Genel Müdürü Atilla Yerlikaya, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Garanti Teknoloji Genel Müdürü İlker Kuruöz katıldı.

Toplantıda, GE Türkiye Genel Müdürü Canan M. Özsoy, Google Kamu İlişkileri Yöneticisi Erkan Kaptan, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, IMB Cloud Direktörü Arzu Sözen, Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, Koçsistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Kuveyttürk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Medyasoft Genel Müdürü İhsan Taşer, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul da hazır bulundu.

Toplantıya ayrıca NETAŞ Genel Müdürü Cemil Müjdat Altay, OBSS Genel Müdürü Zafer Şen, Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin, Siemens Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gelis, TAI Genel Müdürü Temel Kotil, THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Vodafone Genel Müdürü Colman Deegan, Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Osman Tanaçan da iştirak etti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:29
  1. Açık Kaynak Platformu
  2. Mustafa Varank
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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