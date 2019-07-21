Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı

Hatay’da düzenlenen 13. Uluslararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonada, 40 ilden bine yakın sporcu mücadele ediyor.

Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasına bine yakın sporcunun katıldığını ifade etti. Öztek, “Bugün Hatay’da 13. Uluslararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılmakta. Bu şampiyonanın amacı 1 Eylül günü yine Hatay’da aynı mersahta yapılacak olan dünya şampiyonasının hazırlık yarışmaları ve burada dereceye giren sporcularımız dünya şampiyonasında yarışacaklar” dedi.

1 Eylül’de yapılacak olan Aba Güreşi Dünya Şampiyonası’nın da hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Öztek, “Bugünkü şampiyonada yaklaşık 40’a yakın ilden 60’tan fazla ekip ve bin kadar sporcu, yarışmaya devam ediyor. Ağır siklete kadar 10 branşta sporcular yarışıyor. 1 Eylül’deki dünya şampiyonasında ise Amerika dahil 50’ye yakın ülke davetli ve bunlar kayıtlarını yaptırdı. Onun hazırlıkları da bitti” dedi.

Mücadelelerin gece saatlerinde tamamlanması bekleniyor.