Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt tehlikesi! Sapkın yaşam tarzını eleştirenleri çağ dışılıkla suçladılar
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt'un eşcinsel ilişkilerini meşrulaştırmaya çalışan medya, Karakurt'a yapılan eleştirileri, "çağ dışı" diyerek hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Sevda Türküsev, eşcinsel yaşam tarzını kamuoyu önünde yaşamaktan çekinmeyen Ebrar Karakurt'a destek verip, sapkınlığı meşrulaştıran medyayı eleştirdi.
Oda TV'nin "Ebrar Karakurt gönlünü oyuncu İrem Tuncer'e kaptırdı" başlıklı haberini alıntılayan Türküsev, "Bakın bunu normal bir habermiş gibi veriyorlar." dedikten sonra, eşcinsel sapkınlığa dikkat çekerek, "Bir bayanın başka bir bayana aşık olması normal mi?" diye sordu.
Karakurt'un hemcinsi ile yaşadığı ilişkisini normalleştiren Onedio haber sitesi, Türküsev'i "çağ dışı" olmakla itham etti.
Onedio'nun sapkın editörleri, "Ebrar Karakurt ve İrem Tuncer Aşkına Yaptığı Çağ Dışı Yorumla Saç Baş Yoldurtan Kadına Gelen Tokat Cevaplar" başlığını kullandı.
Öte yandan, Türkiye Voleybol Federasyonu, kadınlardan hoşlandığını açıkça beyan edip, sapkın ilişkilerini kamuoyu önünde yaşayan Ebrar Karakurt'a ilişkin sessizliğini koruyor.