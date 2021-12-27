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Aktüel Türkiye, 95 bin 845 Ahıska Türkü ile 5 bin 836 Uygur Türkü’ne vatandaşlık verdi
Aktüel

Türkiye, 95 bin 845 Ahıska Türkü ile 5 bin 836 Uygur Türkü’ne vatandaşlık verdi

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, “yasal kalış hakkı” kapsamında Türkiye’de 26 bin 681 Ahıska ve 19 bin 328 Uygur Türkü yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 15:45:00 -
Türkiye, 95 bin 845 Ahıska Türkü ile 5 bin 836 Uygur Türkü’ne vatandaşlık verdi

18 bin 611 Ahıska ve 17 bin 997 Uygur Türkü’nün ise “süresiz kalış hakkı” tanıyan uzun dönem ikamet izni bulunuyor. Ayrıca Ahıska ve Uygur Türkleri’ne, ikamet izni harç bedelinden muaf tutan Turkuaz renkli ikamet izni kartı da veriliyor. 2002 öncesinde 4 bin 840 Ahıska Türkü ve 325 Uygur Türkü vatandaş olurken, 2002 sonrasında ise 95 bin 845 Ahıska Türkü ve 5 bin 836 Uygur Türkü istisnai vatandaşlık kapsamında Türk vatandaşı oldu.

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