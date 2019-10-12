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Türkiye 9 bin 350 teröristi gözaltına aldı

Türkiye ülkede pek çok kanlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'a yönelik dünyada en kararlı mücadele gösteren ülkelerin başında geliyor. Türkiye bugüne kadar 9 bin 350 teröristi gözaltına aldı. İşte DEAŞ'a karşı verilen büyük mücadele...

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:03
Türkiye 9 bin 350 teröristi gözaltına aldı

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı verdiği büyük mücadele hız kesmeden devam ediyor. Birçok ülkede kanlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'a yönelik dünyada en kararlı mücadele gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında "DEAŞ'ın en çok zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye'dir. En somut başarıları kazanan ülke de Türkiye'dir. Hiç kimsenin ülkemize Barış Pınarı Harekatı için söyleyecek tek sözü olamaz" sözleri üzerine Türkiye'nin verdiği büyük mücadeleyi sizler için derledik...

- 9 bin 350 yabancı teröristi gözaltına alındı. 3 bin 69'u tutuklandı.

- Örgütle iltisaklı 14 dernek kapantıldı, 2 bin 564 sosyal medya hesabına yönelik işlem yapıldı

- Çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 99 ülkeden 4 bin 957 kişiye yönelik sınır dışı kararı uygulandı. 151 ülkeden 77 bine yakın kişiye giriş yasağı konuldu.

- Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 18 bin 500 kişiden 7 bin 600'ü sınır dışı edildi

- Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 60 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

- Yurt içindeki operasyonlarda yaklaşık 17 bin şüpheli gözaltına alındı. 5 bin 500'ü tutuklandı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:03
  1. Türkiye
  2. DAEŞ
  3. barış pınarı harekatı
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