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Türkiye 8’inci 'uçan kalesi'ni aldı

Türkiye'nin, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dahil olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında üretilen 8'nci uçak Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:33
Türkiye 8’inci 'uçan kalesi'ni aldı

Türkiye'nin, Hava Kuvvetlerinin taktik ulaştırma görevleri ihtiyacının karşılanması amacıyla dahil olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 8'inci uçak, üretildiği İspanya'nın Sevilla kentinde tamamlanan test ve kabul faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye getirilerek Kayseri 2'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına konuşlandırıldı.

Hava Kuvvetlerini güçlendirip, ülke savunmasına katkı sağlayacak

Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan 8’inci uçak, daha önce Hava Kuvvetleri envanterine alınmış diğer 7 uçağa göre daha üst konfigürasyona sahip bulunuyor. Uçak, Hava Kuvvetlerini güçlendirip, ülke savunmasına katkı sağlayacak.

Türkiye, A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülke arasında yer alıyor. Türkiye, toplam 10 adet A400M uçağını 2022 yılı başına kadar envanterine katacak.

SSB Başkanı Demir’den 'A400M' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de sekizinci A400M uçağının teslimatını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Demir, mesajında, "HvKK’nın taktik ulaştırma görevleri ihtiyacı için ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında üretilen 8'nci uçağımız Kayseri’ye konuşlandı. Tasarım ve üretiminde TUSAŞ’ın yer aldığı, TEI’nin motor üretiminde alt yüklenici olduğu uçağımız, öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildi." ifadelerine yer verdi.

Yerli katkıyla gökyüzünde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.

A400M uçağının Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı, Arka Üst Kaçış Kapağı ve Kuyruk Konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenlerinin (Spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motoru kullanılıyor. Motor konusunda EPI’nın alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de yer alıyor.

Diğer ülkelerin uçaklarına hizmet verilecek

A400M Projesi kapsamında Türkiye, kabiliyet kazanımlarına da devam ediyor. Uçakların nihai konfigürasyonlarına ulaşmasını sağlayacak retrofit (güçlendirme çalışmaları) faaliyetleri 2020 yılından itibaren Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Kazanılan kabiliyetle A400M kullanıcısı diğer ülkelerin uçaklarının da retrofit faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Küresel Servis Desteği Sözleşmesi imzalanıyor

Proje kapsamında envantere giren ve girecek uçaklarının lojistik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gelecek ay Küresel Servis Desteği Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girecek.

Sözleşmeyle, Airbus tarafından katılımcı ülkelerin ortak ihtiyaçları ile ülkelere özel lojistik ihtiyaçlar göz önüne alınarak lojistik destek hizmeti sağlanacak.

Yeni müşteri hedefi

Geçen hafta imzalanan Yeniden Düzenleme Sözleşme Değişikliği, projenin finansal açıdan rahatlamasını sağlarken, uçakların sözleşmede yer alan tüm yetenekleriyle teslim edilmesi ve retrofit takviminin güncellenmesi konusundaki yol haritasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Bu gelişme ile beraber A400M uçağının potansiyel müşterilere ulaşabilmesinin de yolu açıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:33
  1. Kayseri
  2. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı
  4. A400M Projesi
  5. A400M uçağı
  6. İsmail Demir
  7. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  8. Airbus

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp17 dk önce
    Sag olsun ispanyollar, ve sag olsun Merkele ki ucak alımında hala Amerika gibi yasak koymuyorlar. Agızı salyalı şuursuz AB karşıtları hala ögrenemediler, ihtiyacımız yüksek teknolojinin sadece AB den karşılanabileceginin. Cünki hala üretemiyoz. Ihracatımızın yüzde 50nin üzerindesi yine ABye yapılmakta. Rusya ve Çine cok büyük acigimiz var!
  • ataata22 dk önce
    yaa işte böyle kardeşim. ispanyol gavurunun kıytırık teknolojisine gerilememizi ne güzel anlatıyor haber... endülüsün uzay teknolojisinden kıyıtırık kapı kaplama teknolojisine vay yavrum vay... dünyanın en vahşi milleti ne anlar uçaktan uçmaktan...
  • HüsamettinHüsamettin47 dk önce
    ucan kale biraz abartı olmuş. 

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