Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor

Hazır ev sektörünün önde gelen markalarından Karmod’dan aldığımız bilgiye göre firma orta gelir grubundan gelen taleplere hızlı cevap verebilme adına 6 saatte kullanıma hazır kurulabilen konteyner ev üretti.

Konteyner ev bir anda ilgi odağı oldu

Her şeyiyle kullanıma hazır teslim edilen 2+1 plandaki bu konteyner ev bir anda ilgi odağı oldu. Firmanın verdiği bilgiye göre 42 metrekare büyüklüğü ile bir ailenin müstakil kullanımına özel tasarlanan bu ev en çok satan ev modeli oldu. Modern tesislerde demonte olarak üretilen konteyner ev Türkiye’nin hangi ili olursa olsun tek araçla sevk ediliyor. Sevkiyatın tamamlandığı gün sahada hazır olan kurulum ustalarınca sadece altı saat gibi kısa bir sürede montajlanarak müşteri kullanımına sunuluyor. Tamamen sandviç panel sisteme sahip duvar ve çatısı, ekstra çatı örtüsü, elektrik tesisatı ve armatürleri, atık ve sıhhi tesisatları, konteyner tuvalet duş ünitesi, kapı ve penceresiyle belirtilen sürede hızla tamamlanıyor.

2+1 Konteyner evin fiyatı sadece 41 bin lira

Uzun ömürlü ve tam güvenli hazır ev konsepti, ergonomik konforlu kullanım özelliğine sahip 42 metrekare 2+1 konteyner evlerin fiyatı kurulum dahil 41 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Firmanın diğer bir üretimi olan 35 metrekare konteyner evin fiyatı ise sadece 27 bin lira. Tüm ev modellerinde de konteyner seyyar tuvalet duş ünitesi plan dâhilinde kullanım hazır teslim ediliyor.

Enerji tasarrufuyla kullanırken kazandıran ev

Duvardan çatıya tamamen sandviç panel sistemle üretilen konteyner evyüksek yalıtım özelliğiyle kullanım esnasındaki maksimum enerji tasarrufuyla sürekli kazandırıyor. Çatıdaki sandviç panel kalınlığı 125 mm ile alanının en iyisi. Üstelik bu panel üzerine ekstra çatı uygulaması gerçekleştirilerek yalıtım en üst seviyeye yükseltiliyor. Kışın en soğuk günlerinde bile iklimlendirme standart büyüklükteki klima ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. Pencerelerde çift cam uygulaması ve kanattaki boydan boya ispanyolet kullanımı toza ve rüzgâra geçit vermiyor.

En çok deprem konteyneri tercih ediliyor

Son yaşadığımız üzücü İzmir depreminde de gördük ki ülkemizde dönüşüm bekleyen çok sayıda bina hayatımızı tehdit etmeye devam ediyor. Çok sayıda ailenin içinde yaşadığı riskli binaların kısa süreçte güvenli evlerle dönüşümü oldukça önemli. Son derece güvenli yapısı, uzun ömürlü aile sıcaklığına katkı sağlayan ortamıyla konteyner deprem sonrası acil ihtiyaç duyulan deprem evlerinin hızlı şekilde inşası için ilk tercih edilen konut modeli olarak öne çıkıyor. Deprem konteyneri en güvenli yapı modeli, hızlı üretim ve kurulum avantajıyla deprem konutlarının kısa sürede hazırlanmasına büyük kolaylık sağlıyor. Konteyner yapı modeliyle 2+1 planda 21, 27 ve 36 metrekare büyüklükteki deprem konteyneri evleri kısa sürede üretilerek konteyner kent kurulum alanına sevk ediliyor. Vinç yardımıyla planlanan alana indirilene deprem konteyneri hemen kullanıma sunularak mağdur aileler içerisine aynı gün yerleştirilerek sıcak yuvalar hazırlanıyor.

Konteyner kent yerleşke alanında ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezi, sahra hastanesi, okul binaları, sosyal etkinlik alanları, yönetim merkezi, muhtarlık, market gibi çok sayıda sosyal tesis binasının hazırlanması da hızlı üretimli konteyner yapı grubuyla gerçekleştirilerek hizmete alınıyor.

Bilinçli yatırımcı konteyner ofis yapılarını tercih ediyor

Kurumsal konseptle hizmet sunan zincir mağaza yapıları, marketler, kargo ve PTT şubeleri, bölge müdürlükleri gibi çok sayıda ticari binalar konteyner ofis yapıları ile kısa sürede kullanıma hazır inşa edilebiliyor. Son dönemde özellikle hesabını bilen yatırımcılar hizmet sunumlarını yaygınlaştırmak için ihtiyaç duydukları satış ofisi ve zincir mağaza bina çözümlerinde konteyner ofis yapılarını tercih ediyor. Bu yolla yatırımcılar hem bina finansman bütçelerini en aza indiriyor hem de kısa sürede hizmete aldıkları ticari işletmeleriyle bina amortisman giderlerini minimize ederek kazançlı çıkıyorlar.

Büyük projelerin yapı tercihi konteyner şantiye binaları

Enerjiden madenciliğe, yol yapımdan havaalanı inşaatlarına, baraj inşaatlarından markalı toplu konut projelerine kadar önemli projeler yapı modeli olarak konteyner şantiye binalarını tercih ediyor. Konteyner şantiye binaları hızlı kurulum avantajıyla zamanla yarışan şantiye projelerinin ofis, yatakhane, yemekhane gibi bina ihtiyaçlarına çözüm için https://karmod.com üzerinden ürünleri inceleyebilirsiniz.