Türkiye 5G’li oluyor

Mehmet Canıtatlı

Turkcell ve Samsung, Türkiye’de ilk 5G canlı yayın deneyimini gerçekleştirdi. 26 GHz frekansı üzerinden Samsung’un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Turkcell’in altyapısı ile birleşti. Toplantıya katılanlar, 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanlarında ilk kez 5G ile tanık olma fırsatı buldu.

“Hedef, 5G’ye sahip ilk ülkeler arasında olmak”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell olarak, Türkiye’de yine bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “5G alanında Türkiye’nin söz sahibi olması ve en yeni teknolojilerin Türkiye’de de hayat bulması için uluslararası teknoloji devleriyle iş birliklerimize devam ediyoruz” dedi.

Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte bugün burada yaşattığımız ilk canlı 5G deneyimi, şubat ayında Güney Kore’de Samsung ile imzaladığımız iş birliği protokolünün hayata geçmiş olan somut bir örneği... Bugün burada 5G ile müşterilerimiz için son nesil yüksek hızda kablosuz erişimin artık mümkün olduğunu gösterdik. Hedefimiz açık; Türkiye’nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkeler arasında yer alması...”

5G, topyekûn dönüşümün temeli

Turkcell’in tüm Türkiye’ye bugün dünyada mümkün olan en hızlı mobil şebekeyi kurduğunu aktaran Terzioğlu, “5G sadece bir haberleşme teknolojisi değil, topyekûn dönüşümün, otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesinin ve Sanayi 4.0 dönüşümünün temeli” şeklinde konuştu.

Tüm çabalarının teknoloji tüketen değil, üreten ülke konumuna gelebilmek olduğunu vurgulayan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu yönde yapılan tüm yatırım ve iş birliklerini çok önemsiyoruz. Samsung ile böylesine önemli bir ilke imza atmaktan ötürü çok mutluyuz. İş birliğimiz tüm verimliliğiyle devam edecek.

Türkiye olarak şunu görmemiz lazım; sabit ve mobil internet altyapısı ve servisleri bir lüks tüketim hizmeti değildir. İnsanların temel yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha önemlisi ekonomimizi uluslararası rekabete hazırlayacak temel gereksinimlerdir. Bu yüzden bir çağrıda bulunmak istiyorum; ne sabit internet yatırımlarını yaparken harcadığımız her 1 liranın 50 kuruşu geçiş paralarına ne de mobil internet yatırımlarını yaparken yatırdığımız her 1 liranın yarıdan fazlası spektrum’a, hava parasına gitsin. Türkiye’nin bu teknolojilere ihtiyacı var. Daha da önemlisi Türkiye’nin bu teknolojilere en kısa zamanda ihtiyacı var. Telekom, bugün teşvik almayan tek sektördür. Teşvik istemiyoruz ama hiç olmazsa yaptığımız yatırımların amacına en uygun şekilde, en hızla hayata geçeceği bir ortamı yaşatalım, var edelim.”

5G ile en yeni teknolojiler denendi

Verilen bilgiye göre, 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde fiber kablo altyapısının bulunmadığı ev ve iş yerlerinde, yüksek kalitede Gigabit bağlantı hızlarına ulaşılabiliyor.

İstanbul Maltepe’deki Turkcell binasında hayat bulan 5G ile davetliler; teknolojiyle gelinen en ileri noktaları canlı olarak deneyimleme imkanı yakaladı. UHD Yayın İzleme standında ultra yüksek çözünürlüklü yayınları 5G ile kesintisiz izleyebilen davetliler, bulut üzerinden oyun oynama deneyimi ile en gelişmiş oyunları 5G ile oynamanın keyfini çıkardı.

Davetliler ayrıca, 360 derece çekim yapabilen kameralar ile 5G üzerinden kesintisiz canlı yayının da yapıldığı deneyim alanında sanal gerçekliğin 5G ile geldiği boyutu da deneyimledi.

“Turkcell ile önemli bir adım attık”

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Türkiye’nin gelişmiş teknolojilere sahip olma amacıyla hayata geçirdiği fikirlere, Turkcell ile gerçekleştirdikleri ortaklık örneğinde görüldüğü şekilde destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Dae Hyun Kim, “Samsung’un küresel düzeyde attığı adımlarla pekişen 5G teknoloji birikimini Türkiye’deki son kullanıcılarla buluşturmak için bugün Turkcell ile birlikte önemli bir adım attık” dedi.