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Spor Türkiye 582. maçına çıkıyor
Spor

Türkiye 582. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkacak - Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 581 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:02:06 -
Türkiye 582. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.


- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı


A Milli Futbol Takımı, geride kalan 581 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.


- 2020 yılındaki 4. maç


A Milli Takım, 2020 yılındaki dördüncü maçını Rusya ile deplasmanda oynayacak.

Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.


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