“Türkiye 500 milyar dolar hedefine de ulaşabilir”

Türkiye Finans Katılım Bankası iş birliğiyle düzenlenen “Üretime Dönüş” buluşmalarının beşincisi “Üretime Dönüş: Yeni Çağın İhracat Kodları” başlığıyla Gaziantep’te gerçekleştirildi.

“Bunu başarabiliriz”

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, üretimin en önemli bacaklarından birisinin ihracat olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz” dedi. Akşam, konuşmasında ihracatın bayraktarlığını yapmaya başladıklarını dile getirdi. Katılım finans sisteminde üretimin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Akşam, şöyle konuştu: “Biz, Türkiye Finans olarak ülkemiz için ihracatın çok doğru bir yöntem olduğuna inanıyoruz. O yüzden Gaziantep’e geldik. Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz. Kendimize çok basit bir formül bulduk. 50 tane 10’ar milyar dolar ihracat yaptığımız ülke bulsak ya da tıpkı Gaziantep gibi 50 tane 10’ar milyar dolarlık ihracat yapan ilimiz olsa bunu başarabiliriz. Çünkü bugün Gaziantep’in yıllık ihracatı 10 milyar dolara yaklaşmış durumda. O nedenle bu rakamın erişilebilir olduğuna inanıyoruz.”

“Ya hazır olacaksın ya da yok olacaksın”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şehir ekonomisinin önemine değinerek, kentte en büyük farkın beşeri sermaye olduğunu söyledi. Kendini yenileyen, teknolojik altyapı, verimlilik, model fabrikayı kuran, inovasyon merkezini kuran bir yapının olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti: “Bunların hepsinin üzerine de çevreci ve insani bakışla sanayi kalkınma modeli var. Bu o kadar önemli ki artık yeşil şehirler dünyanın gündeminde. Sayın Cumhurbaşkanımız Paris Anlaşması’nı gönderdi, Meclisten onaylandı. Ya bu yeni dünyaya kendini yenileyecek ve hazırlanacaksın ya da bu yeni dünyaya hazır olmayıp yok olacaksın. Dünya, ekonomiden ekolojiye nasıl geçecek, nasıl modelleyecek, nasıl dijitalleşecek, rekabet etme gücünü nasıl arttıracak, bunu konuşuyor. Ülke olarak bunu konuşuyoruz. Şehir olarak buna hazırız. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum, çok başarılı bir çalışma oldu.”

“İşte 500 milyar $’lık pazar”

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in 155 farklı ürün ürettiğine, 180 ülkeye ihracat yaptığına dikkati çekerek, salgına rağmen kentteki çalışan sayısının arttığını söyledi.



Türkiye’nin coğrafi konumunun çok önemli olduğuna işaret eden Konukoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin önü her türlü imalata açık. Şu anda biz eğer zamanlamayı doğru yapar, bankacılarımız da destek olursa Türkiye’nin yatırım yapmaması için bir neden yok. Hangi sektörde yaparsak yapalım unutmayalım ki lojistik dünyada bir numara oldu. Türkiye’yi merkeze alın, 2 bin kilometrelik daire çizin. İşte 500 milyar dolarlık pazar. Hiç başka bir yere gitmeye gerek yok. Bizim dünyanın öbür tarafına gitmemize gerek yok, çevremizde o kadar büyük bir nüfus var ki. Hedefleri koyduğunuz takdirde o hedefler için mücadele ederseniz mutlaka o hedefe bir gün ulaşırsınız. Biz sanayiciyiz, bu ülkenin dünyanın lider ülkeleri arasına çıkması için var gücümüzle çalışacağız.”

Katma değerli iş

Şölen CEO’su Elif Çoban da “Dünyaya bakıp, ihtiyaçların ne olduğunu görüp, birbirimizle rekabet etmek yerine dünyada en büyüklerin pazar payını nasıl alırıza odaklandığımızda, çok daha fazla yolumuz olur ve çok katma değerli bir işe girmiş oluruz” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci de Gaziantep’in çok zor bir coğrafyada olduğunu ve tarih boyunca mücadele ettiğini söyledi.

Programın sonunda Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, konuşmacılara plaket verdi.