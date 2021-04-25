Türkiye 4 ülkeye teknik ekip yolladı! Kripto 'Tosuncuk' kıskaca alındı

Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı ileri sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı ise 69'a çıktı.

TRT Haber'in haberine göre, Arnavutluk'la Türkiye arasında tüm mekanizmalar devreye sokuldu. Arnavutluk güvenlik birimleri çok sayıda adrese baskın gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Arnavutluk'a gönderildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer'in fiziki takibi devam ediyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı.

Kaçma ihtimaline karşı önlem

Arnavutluk'a komşu Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. Emniyetin oluşturduğu teknik ekiplerden 3'ü de bu ülkelere gitti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ağabey Güven Özer Pendik'te, kız kardeş Serap Özer ise Kocaeli'de gözaltına alındı.

Baba Zülküf Özer'le birlikte 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.