  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye 32 yıllık prangasından kurtuldu! Artık kimse tutamayacak Önce Rusya sonra Türkiye o anlaşmayı feshetti
Gündem

Türkiye 32 yıllık prangasından kurtuldu! Artık kimse tutamayacak Önce Rusya sonra Türkiye o anlaşmayı feshetti

Yeniakit Publisher
2024-04-05 11:02:00 - 2024-04-05 11:05:05
Türkiye 32 yıllık prangasından kurtuldu! Artık kimse tutamayacak Önce Rusya sonra Türkiye o anlaşmayı feshetti

Rusya'nın 2023 yılında çekildiği Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) Türkiye'nin de çekildiği resmi olarak duyuruldu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 8 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Türkiye, Avrupa'daki silahlı güçlerin hareket ve malzemelerine kısıtlar öngören Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildiğini duyurdu.

1990 yılında Paris'te imzalanan AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği tarafından imzalanan bir antlaşma olup, Avrupa'daki askeri dengeyi sağlamayı amaçlanıyordu.

YÜKÜMLÜLÜKLER ASKIYA ALINMIŞTI

Ancak, Rusya'nın Kasım 2023'te resmi olarak AKKA'dan çekildiğini açıklamasının ardından ABD ve NATO, yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurmuşlardı.

Türkiye ise, bu gelişmelerin ardından AKKA'dan çekilme kararını resmi olarak duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peki bu anlaşma iptalinin faydası neydi?

* Türkiye konvansiyonel silah kategorisindeki 5 konvansiyonel silahtan ne kadar ürettiğini artık kimseyle paylaşmayacak.

* Anlaşmanın üretim sınırı koyduğu silah sınırını ciddiye almayacak.

* İstediği silahtan, istediği kadar üretecek ve sayısını kimseyle paylaşmayacak.

Evde telefonla konuşurken 7 bin TL ceza yiyebilirsiniz! Resmi Gazete'de yayımlandı, aman dikkat
Evde telefonla konuşurken 7 bin TL ceza yiyebilirsiniz! Resmi Gazete'de yayımlandı, aman dikkat

Gündem

Evde telefonla konuşurken 7 bin TL ceza yiyebilirsiniz! Resmi Gazete'de yayımlandı, aman dikkat

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

Kadir Özkaya'nın AYM Başkanı seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Kadir Özkaya'nın AYM Başkanı seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Gündem

Kadir Özkaya'nın AYM Başkanı seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

'Sıfır Atık Projesi' Resmi Gazete'de yayımlandı
'Sıfır Atık Projesi' Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

'Sıfır Atık Projesi' Resmi Gazete'de yayımlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23