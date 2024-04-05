Türkiye 32 yıllık prangasından kurtuldu! Artık kimse tutamayacak Önce Rusya sonra Türkiye o anlaşmayı feshetti

Türkiye, Avrupa'daki silahlı güçlerin hareket ve malzemelerine kısıtlar öngören Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildiğini duyurdu.

1990 yılında Paris'te imzalanan AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği tarafından imzalanan bir antlaşma olup, Avrupa'daki askeri dengeyi sağlamayı amaçlanıyordu.

YÜKÜMLÜLÜKLER ASKIYA ALINMIŞTI

Ancak, Rusya'nın Kasım 2023'te resmi olarak AKKA'dan çekildiğini açıklamasının ardından ABD ve NATO, yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurmuşlardı.

Türkiye ise, bu gelişmelerin ardından AKKA'dan çekilme kararını resmi olarak duyurdu.

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Peki bu anlaşma iptalinin faydası neydi?

* Türkiye konvansiyonel silah kategorisindeki 5 konvansiyonel silahtan ne kadar ürettiğini artık kimseyle paylaşmayacak.

* Anlaşmanın üretim sınırı koyduğu silah sınırını ciddiye almayacak.

* İstediği silahtan, istediği kadar üretecek ve sayısını kimseyle paylaşmayacak.