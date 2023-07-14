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Ekonomi Türkiye 255,7 milyar dolarlık ihracatla dünya ihracatında bu yıl zirvede! Dünyaya kapılarını açıyor
Ekonomi

Türkiye 255,7 milyar dolarlık ihracatla dünya ihracatında bu yıl zirvede! Dünyaya kapılarını açıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-14 00:11:00 - 2023-07-14 00:44:59
Türkiye 255,7 milyar dolarlık ihracatla dünya ihracatında bu yıl zirvede! Dünyaya kapılarını açıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldı' dedi. Türkiye, 255,7 milyar dolar ihracatla dünya ihracatından aldığı payı bu yılın ilk çeyreğinde ilk defa yüzde 1.04'e yükseltti, yükselişle kapandı. Türkiye adeta yeni rekorlara yol alıyor.... Türkiye'nin ihracattaki başarısı hakkında muhteşem, flaş sözler: Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye'nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır diyerek duyurdular...

Türkiye ihracat tarihinde bir ilk gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) istatistiklerine göre, 2021 yılında dünya ihracatının 22,3 trilyon dolar olduğunu anımsatan Bolat, Türkiye'nin ihracatının bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki payının tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktığını bildirdi.

10 yılda 7,1 kat arttı

Bolat, böylelikle ihracatın dünya ihracatı içerisindeki payının yüzde 1,01 seviyesine yükseldiğine işaret ederek, "2022 yılında dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,02 seviyesine ulaşmıştır.

2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay almıştır" dedi. Bolat'ın paylaşımında, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin tablo da yer aldı.

dünya gazetesine göre, 2002 yılında Türkiye'nin ihracatı 36 milyar 59 milyon dolar olurken, bu ihracatın küresel ihracattan aldığı pay yüzde 0,55 oranındaydı. Türkiye'nin ihracatı 2012 döneminde 152 milyar 462 milyon dolara, küresel ihracattan aldığı pay da yüzde 0,82'ye çıktı.
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Bu oran, Türkiye'nin ihracatının 225 milyar 214 milyon dolar olduğu 2021 yılında ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,01 seviyesine ulaştı. 2022'de Türkiye'nin ihracatı 254 milyar 172 milyon dolar, küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,02 olarak belirlendi.

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