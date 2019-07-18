‘Türkiye, 2023’te çok üreten, ürettiğini ihraç eden ülke olacak’

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında BM Genel Merkezi’nde düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da, ‘’Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu’’ sunan ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Türkiye’nin ikinci Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu’nu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal sundu. Ağbal, Türkiye’nin 2023’te daha çok üreten, ürettiğini ihraç eden, dışa açık, kurallı serbest piyasa ekonomisinin daha da güçlendiği, demokrasinin kurumsallaştığı bir ülke konumunda olacağını belirtti. Ağbal, şunları ifade etti:

“Aslında bütün bunlar sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından da son derece önemli. Bu açıdan 11’inci Kalkınma Planı’nı bir taraftan her alanda gelişmesi için önemli bir itici pusula olarak değerlendirirken diğer taraftan da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada bize önemli bir yol gösterici olacağına inanıyoruz. Ben inanıyorum ki, Türkiye, 2030’da BM tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda uluslararası alanda başarı örneği oluşturan bir ülke olacak. Bunu da hep beraber yapacağız.”