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Türkiye, 2018 yılında 1,5 milyon araç üretti

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet oldu

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
Türkiye, 2018 yılında 1,5 milyon araç üretti

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet olarak gerçekleşti.

OSD, 2018 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sanayii oldukça hareketli bir 2018 yılını geride bıraktı. Yılın hemen ortasında döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle sıkıntılı bir süreçten geçen otomotiv sanayii, yılın son çeyreğinde atılan pozitif adımlar ve kapsayıcı teşviklerle rahat bir nefes aldı.

2018 yılında toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 35 daralarak 641 bin 541 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 33 daralarak 486 bin 321 adet ile yılı tamamladı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 12,4 milyar dolar ile yılı kapattı.

Ticari araç grubundaki başarılı üretim performansını sürdüren otomotiv sanayisinin 2018 yılındaki ticari araç üretimi yüzde 5 seviyesinde azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 6 azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 6 arttı.

Ticari araç pazarı ise 2017 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 41 daraldı. Aynı dönemde, hafif ticari araç pazarı yüzde 42, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 33 daralmayla yılı tamamladı.

Ağır ticari araç grubunda göreceli olarak kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup pazar daralması son 3 yılda yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 1 azaldı ve 1 milyon 318 bin 869 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak, 875 bin 147 adet oldu.

Bu dönemde ihracat, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 11 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 arttı.

Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 12,4 milyar dolar ile 2018 yılını kapattı. Avro bazında otomobil ihracatı ise aynı seviyede kalarak 10,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
  1. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

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