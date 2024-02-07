Türkiye 112 ve UMKE çalıştayı cumartesi başlıyor

Oturum başkanlıklarını alanında uzman hocalarımızdan oluşturduğumuz bilimsel kurulumuzla toplam 15 ana başlıkta 112’nin ve UMKE’nin sorunları tartışılacak. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan çalıştay, Hayati öneme sahip 112 acil servisler ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) bakımından sağlık çalışanlarının özlük haklarının çalışma şartlarının ve sosyal hakları konusunda yöneticilere ve politika yapıcılara yol gösterici olacak. Öte yandan özellikle yangınlarda, sel afetlerinde ve depremler afetlerinde gösterdiği performansla göz dolduran ve başarılarıyla vatandaşın gönlünde yer edinen Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum da çalıştaya katılarak istişare ve önerilerde bulunacak.

Acil müdahalenin önemi büyük

Acil müdahalenin öneminin büyük olduğuna değinerek vatandaşları 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan çalıştaya davet eden Sağlık Politikaları Derneği Genel Başkanı Musa Akan, “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz büyük bir deprem yaşamış, 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaşımız bu büyük afetten etkilenmiştir. Bu büyük felaket acil Müdahalenin ve buna yapılacak hazırlığın önemini bir kez daha göstermiş oldu. Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, öncülüğünde Yeni Sendikasının iş birlikleri ile 10 Şubat 2024 tarihinde ortaklaşa Türkiye 112 ve UMKE Çalıştayını gerçekleştireceğiz. Çalıştayımızın açılış konuşmalarını önceki dönem Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ yapacak olup Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, Afet ve Acil Daire Başkanlarımız, İllerimizin İl Sağlık Müdürleri, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanları, İl Ambulans Servisi Başhekimlerimiz katılım sağlayacak. Alanında birbirinden değerli hocalarımızın ve sağlık profesyonellerinin katılacağı çalıştayımızda birincil amaç; deprem kuşağında bulunan ülkemizde Acil ve Afet durumlarında yapılması gerekenlere dikkat çekmek, durum analizlerini yaparak var olan problemlere çözüm önerileri getirmektir.” ifadelerini kullandı.