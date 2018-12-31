‘Türkiye 100’ için başvurular başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) destekleriyle gerçekleştirilen “Türkiye 100” yarışmasının beşincisi başladı. Yarışmada ilk 100’e giren firmalara küresel ortaklıkların kapısı açılırken, uluslararası platformda tanıtım imkânı sağlanacak. Yarışmaya başvurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek. Şirketleri, bu yarışmaya başvuruya çağıran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 yarışması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getiriyoruz. Başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açıyoruz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, küresel piyasada görünürlüklerini artırma ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkânı bulacaklar” dedi.