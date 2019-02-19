0553 313 94 23

"Turkish Team beni heyecanlandırdı"

- Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu:"Turkish yazan motosikletimi podyuma taşımam gerekiyor"- "Sezona iyi bir başlangıç yaparak Turkish Team'i şampiyonanın favori takımı haline getirmek istiyorum"

19 Şubat 2019 Salı 11:58
"Turkish Team beni heyecanlandırdı"


ANKARA (AA) - HÜSEYİN DOĞRU - Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Turkish Team takımının oluşturulmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Motosiklette Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı, 23-24 Şubat'ta Avustralya'daki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek. Şampiyonada mücadele edecek tek Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team motosikleti ve tulumuyla yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanıtımı gerçekleştirilen Türk takımının ayrı bir moral ve gurur verdiğini söyledi. Testler ve son hazırlık için Avustralya'da bulunduğunu belirten Toprak, "Turkish Team beni heyecanlandırdı. Dizaynı ve rengini buradaki bütün pilotlar çok beğendi." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan Kenan Sofuoğlu'nun kendisine büyük emek verdiğini vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Her zaman üzerimde bir baskı var. Kenan ağabey bizler için birçok şey yapıyor. Bu emeklerin karşılığını başarılarla vermem gerektiğinden bu baskıyı hissediyorum. Şimdi bu baskı daha da arttı. Motosikletim, tulumum Turkish oldu. Turkish yazan motosikletimi podyuma taşımam gerekiyor. Türk takımını her zaman zirveye yarışan bir ekip haline getirmek zorundayım. Bunun için daha çok çalışıp, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü Turkish Team bir hayaldi ve şimdi gerçek oldu. Dünya pistlerinde motosikleti ve pilotuyla yarışan bir takım oluşturmak kolay değil. Bu imkan bana sunuldu. Motosikletin üzerinde Türk bayrağı var. Buna da podyumun en üst basamağı yakışır."

Dünya şampiyonasının zorlu mücadeleye sahne olduğunu ve bunun için iyi bir hazırlık dönemi geçirmeye çalıştığını dile getiren milli motosikletçi, "Superbike'da ikinci sezonum. Geçen yıl podyum gördüm, tecrübe edindim. Bu sezon daha çok podyum için savaşacağım. Bunun için daha erken bir şekilde Avustralya'ya gelerek hazırlık ve testler yaptım. Sezona iyi bir başlangıç yaparak Turkish Team'i şampiyonanın favori takıma haline getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:58
  1. Dünya Superbike Şampiyonası
  2. Kenan Sofuoğlu
  3. motosiklet
  4. Toprak Razgatlıoğlu
  5. Turkish Puccetti Racing Team

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını açıkladı
    1. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    2. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    3. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    5. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    6. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    7. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    8. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    9. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    10. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    11. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    12. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    13. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    14. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    15. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    16. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    17. Honda küresel üretim ağını yeniden..
    18. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    19. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    20. Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya..
    21. Düzce’de hastanede hal hatır ekibi iş..
    22. Mısır’da 16 terörist öldürüldü
    23. TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    24. "Rusya Suriye'de İran ile ortak ancak..
    25. Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme..
    26. Japonya Guaido’yu Venezuela’nın geçici..
    27. Fatsa’da hamsinin kilosu 30 TL
    28. Endonezya'da yanardağdaki lav akışı..
    29. Avrupa Yatırım Bankası'ndan..
    30. Van’da ‘Yerel Düzey Sağlık Hizmet..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun