Turkish Cargo Togg’u Las Vegas’taki fuara taşıyacak

Yerli otomobil TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show (CES) Fuarı’nda yer alacak. Otomobil, yarın saat 18.30’da Turkish Cargo uçağına yüklenecek.

Küresel yolculuk

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “TOGG’u Turkish Cargo’nun kanatları altında yurt dışına gururla taşıyoruz. Yarın saat 18:30’da TOGG’la Las Vegas’taki CES Fuarı’na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de www.yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz” denildi.

Dünya sahnesine çıkıyor

5 Ocak’ta başlayacak, 8 Ocak’a kadar açık kalacak CES Fuarı’nda sergilenecek TOGG, dünya sahnesine çıkacak. Yerli otomobilin Turkish Cargo’yla başlayacağı küresel marka yolculuğunu Dijital Konvoy’a katılanlar takip edebilecek. Konvoya www.yolunuzacikolsun.com’u tıklayanlar, kendi uçak modelleriyle dahil olabilecek. Marka yolculuğu yarın Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak izlenebilecek.