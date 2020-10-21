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Aktüel Turkish Cargo, dış hatta 6 noktayı uçuş ağına kattı
Aktüel

Turkish Cargo, dış hatta 6 noktayı uçuş ağına kattı

Şirket, Londra, Bükreş, Bangkok, Singapur, Beyrut ve Lahor'u kargo operasyonlarına eklendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:04:09 -
Turkish Cargo, dış hatta 6 noktayı uçuş ağına kattı

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, Londra, Bükreş, Bangkok, Singapur, Beyrut ve Lahor’u destinasyonlar arasına katarak, direkt kargo operasyonu düzenlediği destinasyon sayısını 95’e çıkardı.

Turkish Cargo'dan yapılan açıklamaya göre, küresel taşıyıcı yeni destinasyonlar ile dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip hava kargo markası unvanını güçlendirdi.

Turkish Cargo, eylül ayı itibarıyla; Londra Heathrow Havalimanı’nı, Güneydoğu Asya'nın en büyük havalimanlarından olan Suvarnabhumi ile Singapur’un Changi Havalimanı'nı ve Lübnan’ın tek operasyonel ticari havalimanı Refik Hariri Havalimanı’nı kargo uçuş ağına ekledi.

Kış tarifesi kapsamında da Romanya’nın en işlek havalimanı olan Henri Coanda Havalimanı ile Pakistan’ın kültür merkezi Lahor’daki Allama Ikbal Havalimanı'nı kargo uçuş ağına eklendi.

Böylece, Avrupa kıtasında 31, Orta Doğu’da 22 ve Uzak Doğu’da 16 direkt kargo uçağı destinasyonlarına ulaşıldı.

Turkish Cargo, ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında, 95 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip ve 25’i direkt kargo olan 361 uçaktan oluşan filosuyla global iş süreçlerini yürütmeye devam ediyor.

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