Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
Turkish Cargo, global hava kargo pazarındaki payını yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükseltti.13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Turkish Cargo, “Mega Hub” İstanbul Havalimanı’na taşınmasının hemen ardından açıklanan rakamlarla istikrarlı büyümesini devam ettirdi. Global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini koruyan şirket, WACD’nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Kargo şirketi, satılan tonaja göre; Amerika kıtasında yüzde 34,4, Uzakdoğu bölgesinde yüzde 19,3 ve Ortadoğu/Güney Asya bölgesinde yüzde 12,2 büyüme başarısı gösterdi.
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