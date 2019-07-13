Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor Turkish Cargo, global hava kargo pazarındaki payını yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükseltti.

Turkish Cargo, “Mega Hub” İstanbul Havalimanı’na taşınmasının hemen ardından açıklanan rakamlarla istikrarlı büyümesini devam ettirdi. Global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini koruyan şirket, WACD’nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Kargo şirketi, satılan tonaja göre; Amerika kıtasında yüzde 34,4, Uzakdoğu bölgesinde yüzde 19,3 ve Ortadoğu/Güney Asya bölgesinde yüzde 12,2 büyüme başarısı gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.