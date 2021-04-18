Turkcell’liler, ‘Salla Kazan’la hem kazanıyor hem paylaşıyor

Bu sene Ramazan ayı boyunca hediyesini paylaşanlar, ek sallama hakkı da elde edeccek. Kampanyada ayrıca iftar ve sahur paketleri yer alacak. Turkcell kullanıcılarından büyük ilgi gören ‘Salla Kazan’la bugüne kadar 34.4 milyon mobil telefon kullanıcısına 2.3 milyar adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı 1.6 milyar GB ve 67 milyar dakikaya ulaştı. İnternet ve dakikaya ek olarak Turkcell uygulamalarına özel hediyeleri de kapsayan ‘Salla Kazan’, fizy, lifebox, Dergilik, BiP, GollerCepte ve TV+ üyelik paketleri de kazandırıyor. Şimdiye kadar 638 milyon dijital servis ve 511 milyon BiP hediyesi dağıtıldı.