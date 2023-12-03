Turkcell'in Ensar Vakfı'na yardımını 'pedofili' diye hedef almıştı! Ozan Güven'in kirli sicili ortaya döküldü

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ensar Vakfı'na münferit bir hadise iddiası üzerinden isnat edilen "tecavüz" suçlamasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu yazısında Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını gündeme getirdi.

Turkcell, Ensar Vakfı'na ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılması amacıyla bir miktar yardımda bulundu. Ozan Güven adlı bir şahıs, Ensar Vakfı'na atılan "tecavüz" iftirasını gerekçe gösterip, Turkcell'i hedef aldı. Operatör şirketini "pedofili" destekçisi olmakla suçladı.

Turkcell yönetimine çirkin isnat!

Ozan Güven adlı kişi, malum kesimlerin başlattığı "Turkcell aboneliğimi iptal ediyorum" akımına, Turkcell aboneliğini iptal ettirip, Vodafone'a geçerek destek verdi.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Turkcell, kendilerine yönelik "pedofili" suçlamasını mahkemeye taşıdı. Turkcell yönetimi, Ozan Güven'in çirkin iftirasına ilişkin davada, 500 TL'lik sembolik bir manevi tazminat davası kazandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem Ensar Vakfı'nı hem Turkcell'i ahlak dışı isnatlarıyla hedefe koyan Güven, davayı Anayasa Mahekemesi'ne taşıdı. AYM, Ozan Güven'in lehine karar verdi.

Kirli sicili ortaya döküldü!

İslami bir vakıf olan Ensar'a münferit bir hadise iddiası üzerinden iftira atan, Turkcell yöneticilerini "pedofili" olmakla suçlayıp dava kazanan Ozan Güven'in sicili ise şaşırtmadı.

Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında İslami değerleri hedef aldığı, LGBT sapkınlığına destek verdiği, sıkı bir başörtüsü karşıtı olduğu, camilerin varlığından da rahatsızlık duyduğu görüldü.

Güven'in zihin yapısını ortaya koyan paylaşımlarından birkaçı şöyle:

Camilerin varlığı sebebiyle "çirkin İstanbul" diyenleri destekliyor ve kendi rahatsızlığını da açıkça beyan eden Ozan Güven, cami sayısı üzerinden de saldırısını devam ettiriyor:

Ozan Güven'in, kendisine sınırsız özgürlük isterken, aynı zamanda sıkı bir başörtüsü karşıtı olduğu da ortaya çıktı..

Başörtü serbest bırakıldığında "başörtülüler sınava giriyorlar" diyerek, utanmazca protesto eylemi düzenleyenleri sosyal medya hesabından paylaşarak destekleyen Ozan Güven, ayrıca 2009’da başörtüsü üniversite dahil tüm Türkiye'de yasakken, "Maltepe Üniversitesi’nde 1-2 tane başörtülü kampüse girdivar" diye ahlaksızca bir paylaşım yapıyor. "Salonda da türbanlı tipler, hayırdır??" yasakçı paylaşımını yapan Ozan Güven, kendisine ise sınırsız düşünce özgürlüğü istedi ve Anayasa Mahkemesi de, bu talebi uygun buldu..

Kendisi 500 TL’lik tazminatı bile "düşünce özgürlüğüne aykırı" diye Anayasa Mahkemesi'ne taşırken, Fatih Tezcan’ın cezaevine konulmasını "düşünce özgürlüğüne aykırılık" olarak değil tam aksine Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha iktidara gelmeden hesap sormaya başladığı müjdesi ile verip "helal olsun" yorumu yapan da, yine aynı Ozan Güven.

CHP seçmeni olan Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı MÜSİAD üzerinden hedef alırken FETÖ'nün ülkedeki darbe girişimini küçümsüyor. Erdoğan ile FETÖ'yü kıyaslama hadsizliğinde bulunuyor.

Ozan Güven Gezi kalkışmasına da, yakaladığı her fırsatta destek veriyor.

Ozan Güven, ne kadar çapsız olduğunu "Vodafone cevap bile veremiyor" dediği halde o GSM şirketine geçerek ispatlıyor.

Ve tabii ki Ozan Güven bir Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni! Ama 28 Mayıs'ta boylarının ölçüsünü aldılar. Şimdi AYM'den destekle, ayakta kalmaya çalışıyorlar..