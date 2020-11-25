  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Turkcell'in dijital ihracat hamlesi güçleniyor
Ekonomi

Turkcell'in dijital ihracat hamlesi güçleniyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "2020 yılının 3. çeyreğinde ivme kazanan dijital ihracat hamlesinde son olarak Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel ile ortaklık sağladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:22:08 -
Turkcell'in dijital ihracat hamlesi güçleniyor

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Turkcell uygulamaları, dijital ihracat için önem taşıyor.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell'in iştiraki olan Lifecell Ventures'ın geliştirdiği dijital uygulamalar 30'u aşkın ülkede 320 milyon potansiyel müşteriye ulaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2020 yılının 3. çeyreğinde ivme kazanan dijital ihracat hamlesinde son olarak Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel ile ortaklık sağladıklarını belirtti.

Erkan, "Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures iş birliği ile yaşam ve iletişim platformu BiP, dijital TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı Giriş'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede kullanıcıların hizmetine sundu. Aktif kullanıcı sayısı global olarak artmaya devam eden BiP'in, Karayipler'de yapılan tanıtımın ardından indirme sayısı 1 milyon oldu." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Ermenileri yerin dibine sokacak anlar! Azerbaycanlı komutandan dünyaya insanlık dersi
Gündem

Ermenileri yerin dibine sokacak anlar! Azerbaycanlı komutandan dünyaya insanlık dersi

Azerbaycan askerleri, işgal altındaki bölgelerde yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfusunun bölgeden çıkmasına yardım etti. Azerbaycanlı kom..
İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı
Siyaset

İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda akılalmaz sözler sarf eden CHP'li Ünal Çeviköz, bu kez Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ın açılması hakkında tep..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay