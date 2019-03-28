Turkcell’e Yılın En İyi Telekomünikasyon ödülü

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri Turkcell’i Yılın En İyi Telekomünikasyon Şirketi seçti. Gençlerin seçimi Turkcell oldu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ödül töreninde Turkcell, ‘Yılın En İyi Telekomünikasyon Şirketi’ oldu. Ödülü alan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi, “Gençlerin oyları ile belirlenen, Hacettepe Üniversitesi gibi değerli bir kurumdan aldığımız bu ödül ülkemiz adına teknolojide yarattığımız bu katma değerin bir karşılığı olarak bizleri son derece mutlu etti. Onların gönlündeki yerimizi korumak en büyük hedefimiz. 25’inci yılımızda ‘Sen Yap Diye’ sloganımızla gençlerimize, Türkiye’ye ilham kaynağı olmak ve bu ülkeye değer katmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.