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Turkcell'e 150 milyon dolar kredi

Turkcell'in Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla İsveç İhracat Kredi Kuruluşu sigortası kapsamında, 2021 Nisan'a kadar kullanılmak üzere 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
Turkcell'e 150 milyon dolar kredi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, yabancı kuruluşların Türkiye ve Turkcell'e duyduğu güveni gösteren yeni bir kredi sözleşmesine daha imza attı.

Barselona'da kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi kapsamında Turkcell, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Turkcell'in Nisan 2021'e kadar kullanılmak üzere aldığı bu krediyi, Ericsson’dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, dijital ihracat kapsamında çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İş modelimizi risklerden koruma stratejimiz kapsamında, önemli bir araç olan başarılı likidite yönetimi için hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip halindeyiz. Likidite yönetiminde, finansman kaynak çeşitlendirmesi ve vade uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, şartların uygun olduğunu düşündüğümüz noktada çok hızlı aksiyon alabilen bir şirketiz. Risk priminin arttığı bir ortamda, bugün imza attığımız kredi anlaşmasıyla, uzun vadeli ve uygun maliyetli bir kredi imkanı sağlanmış olması hem Türkiye hem de Turkcell'e duyulan güveni bir kez daha göstermiştir."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
  1. İsveç İhracat Kredi Kuruluşu
  2. Turkcell

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