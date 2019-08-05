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Turkcell'den Süper Kupa'ya özel paket

Turkcell, Süper Kupa finali için Türkiye'ye gelecek taraftarlara Turist Tanışma Paketi sunuyor- Kampanya kapsamında, taraftarlar, final maçının olduğu 14 Ağustos'ta tüm gün sınırsız internet kullanabilecek

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:18
Turkcell'den Süper Kupa'ya özel paket

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Süper Kupa finali için Türkiye'ye gelecek taraftarlara özel Turist Tanışma Paketi hazırladı. Kampanya kapsamında, maçı izlemek için Türkiye'ye gelenler final maçının olduğu14 Ağustos'ta tüm gün sınırsız internet kullanabilecek.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Liverpool ve Chelsea arasında 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Turkcell, Türkiye'ye gelecek taraftarlara özel paket hazırladı.

10-14 Ağustos tarihleri arasında Turist Tanışma Paketi alacak taraftarlar maç gününe özel sunulacak sınırsız interneti kullanabilecek. Paketin içinde ayrıca bir ay boyunca geçerli 20 GB internetin yanı sıra yurt dışındaki yakınları ile iletişim kurmaları için BiP'te geçerli 30 GB internet de yer alıyor. Paketi alanlara WhatsApp uygulamasından da sınırsız mesajlaşma olanağı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Süper Kupa finalinde Türk misafirperverliğini taraftarlara da yaşatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Süper Kupa finali nedeniyle dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Biz de bu özel günde Türkiye'ye gelecek taraftarlara Turkcell'in 1.2 Gbps'ye varan hızıyla dünyada da örnek gösterilen mobil internet hizmetinin kalitesini deneyimletmek istiyoruz. Bunun için yabancı misafirlerimize özel dört dörtlük bir süper paket hazırladık. Maç gününe özel sunduğumuz sınırsız internet sayesinde taraftarların yapacağı her paylaşım Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacak. Şimdiden iki takım taraftarlarına hoş geldiniz derken finalde iki takıma da başarılar diliyoruz."

Verilen bilgiye göre, İstanbul'a gelecek taraftarların paketleri rahatça alabilmesi için Turkcell'in 40 kişilik mobil ekibi de maç öncesi ve sırasında turistlerin yoğun olduğu bölgelerde görev yapacak.






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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:18
  1. Turkcell

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