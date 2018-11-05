Turkcell’den eğitime tam destek

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde “Geleceğin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Dijital Çağda Eğitim” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni teknolojileri de içinde bulunduran eğitim projelerine tam destek verdiklerini vurgulayan Kaan Terzioğlu, “Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu, yeni jenerasyonu doğru yetkinliklerle iş hayatına hazırlamak için çok önemli. Turkcell olarak bu destekle geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.