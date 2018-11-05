Turkcell’den eğitime tam destek
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, katıldığı FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, yeni teknolojileri de içinde bulunduran eğitim projelerine tam destek verdiklerini vurguladı.05 Kasım 2018 Pazartesi 09:49
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde “Geleceğin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Dijital Çağda Eğitim” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni teknolojileri de içinde bulunduran eğitim projelerine tam destek verdiklerini vurgulayan Kaan Terzioğlu, “Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu, yeni jenerasyonu doğru yetkinliklerle iş hayatına hazırlamak için çok önemli. Turkcell olarak bu destekle geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
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