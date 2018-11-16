Turkcell “Zeka Gücü” 30 bin çocuğa ulaşacak

Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Zeka Gücü’nün son durağı Rize oldu.

Turkcell, Rize’de, Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) özel bir Teknoloji Laboratuvarı oluşturdu.

Turkcell’in Engelsiz Eğitim Programı kapsamında ayrıca, Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki engelli öğrenciler için Müzik Atölyesi kuruldu.

“Hedefimizi 3’e katladık”

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, Anadolu’da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye’nin geleceğine şekil verecek binlerce Aziz Sancar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Zeka Gücü projesiyle yola çıktığımızda hedefimiz 3 yılda 10 bin çocuktu. Bugün geldiğimiz noktada bu sayıyı 3’e katladık. Yıl sonunda bu projeyle 30 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi Endüstri 4.0’da bir üst lige çıkaracak ‘Yerli ve Milli Yapay Zeka’yı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine büyük önem veriyoruz.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de okulda eğitim gören öğrencileri Zeka Gücü Bilim Sınıfı’nda ziyaret etti. Kendisi de Rizeli olan Er, özel yetenekli çocukların projelerini yerinde inceledi.