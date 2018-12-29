thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Turkcell Zeka Gücü 15 bin öğrenciye ulaştı

Turkcell'in Anadolu’daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü Zeka Gücü Projesi, bugüne kadar 27 ilde 33 okula ve 15 bin öğrenciye ulaştı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:31
Turkcell Zeka Gücü 15 bin öğrenciye ulaştı

Eğitim alanında Türkiye’nin 2023 Hedefleri’ne destek veren Turkcell, Anadolu’daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü Zeka Gücü çalışmalarına son hız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi, 2018’i Trabzon’daki merkezin açılışıyla ile tamamladı. Trabzon’a kurulan sınıfla birlikte Zeka Gücü, 27 ilde 33 okula ve 15 bin öğrenciye ulaşmış oldu.

Trabzon’a bilim ve sanat merkezi

Çocuklar, Zeka Gücü Laboratuvarı’nda aldıkları eğitimlerle 2018 yılında 200’den fazla proje geliştirdi, çoğu ulusal ve uluslararası yarışmadan dereceyle döndü. Turkcell özel yetenekli öğrencilere desteğini 2019’da yaklaşık 30 BİLSEM’e dağıtacağı binden fazla eğitim ve robotik kit dağıtımı ile sürdürmeye devam edecek. Projenin en önemli duraklarından biri olan Trabzon’da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Teknoloji Laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:31
  1. Trabzon
  2. Turkcell
  3. Eğitim
  4. Zeka Gücü
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri)
  7. Zeka Gücü Projesi
  8. Zeka Gücü Laboratuvarı
  9. özel yetenekli öğrenciler
  10. Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Teknoloji Laboratuvarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçı firmalara 2019’da 48 milyar dolarlık finansman
    1. İhracatçı firmalara 2019’da 48 milyar..
    2. Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu
    3. ‘Biyometrik İmza’ya bir ödül daha
    4. MediaMarkt’ta yılın son indirim..
    5. OHAL Komisyonu 50 bin 300 başvuruyu..
    6. Bakan'dan indirim müjdesi! 2019'da..
    7. PTT kartları kazandırıyor
    8. Mehmet Umur kimdir nerelidir?
    9. Telefondaki fotoğrafı gören polis,..
    10. Turkcell Zeka Gücü 15 bin öğrenciye..
    11. Seçim takvimi yeni yılın ilk günü..
    12. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    13. Akfen’den 2018’de 5,6 milyarlık yatırım
    14. KDV insin bereket gelsin
    15. İbrahim Ulusoy kimdir nerelidir?
    16. İşverene prim indirimi müjdesi
    17. Sarı yelekliler yüzünden tatile..
    18. Mustafa Necati Işık kimdir nerelidir?
    19. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    20. Özlem Öztekin Vural kimdir?
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan