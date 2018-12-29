Turkcell Zeka Gücü 15 bin öğrenciye ulaştı

Eğitim alanında Türkiye’nin 2023 Hedefleri’ne destek veren Turkcell, Anadolu’daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü Zeka Gücü çalışmalarına son hız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi, 2018’i Trabzon’daki merkezin açılışıyla ile tamamladı. Trabzon’a kurulan sınıfla birlikte Zeka Gücü, 27 ilde 33 okula ve 15 bin öğrenciye ulaşmış oldu.

Trabzon’a bilim ve sanat merkezi

Çocuklar, Zeka Gücü Laboratuvarı’nda aldıkları eğitimlerle 2018 yılında 200’den fazla proje geliştirdi, çoğu ulusal ve uluslararası yarışmadan dereceyle döndü. Turkcell özel yetenekli öğrencilere desteğini 2019’da yaklaşık 30 BİLSEM’e dağıtacağı binden fazla eğitim ve robotik kit dağıtımı ile sürdürmeye devam edecek. Projenin en önemli duraklarından biri olan Trabzon’da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Teknoloji Laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.