Turkcell yöneticileri tecrübelerini paylaşacak
Turkcell 25. yılını sıra dışı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.06 Mart 2019 Çarşamba 12:14
Turkcell 25. yılını sıra dışı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde 12 Mart’ta düzenlenecek etkinliğe Turkcell Kurucularından Murat Vargı’nın yanı sıra Turkcell’de görev yapmış eski genel müdürler Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv katılacak. Etkinlikte, Turkcell’in başarısına birebir tanıklık eden yöneticilerin, 25 yıllık başarı öyküsünü paylaşacaklar.
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